Вінгер "Рейнджерс" із переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Досвідчений вінгер доклався до розгрому "Анахайма" вдома (5:1). Він відзначився двома шайбами та вийшов на третє місце в списку бомбардирів "синьосорочечників" усіх часів.

Саме Крайдер заклав підвалини камбеку "Рейнджерс". Господарі льоду проґавили Лісона в середині стартового періоду. Проте, ще до кінця 20-хвилинки "Нью-Йорк" відновив паритет – ветеран команди влучно кинув із правої зони після вривання Зібанеджада.

У другому періоді "синьосорочечників" вивів уперед Вісі. А згодом закріпив перевагу "Рейнджерс" Крайдер, який у більшості підставив ключку під дальній кидок Панаріна. Шайби Зібанеджада та Едстрема під завісу зустрічі забезпечили повний розгром "Дакс".

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Арізони" Коннор Інгрем і нападник "Бостона" Давід Пастрняк. Голкіпер оформив шатаут, виконавши 21 сейв проти "Сан-Хосе" (1:0). Натомість зірка "Брюїнз" закинув шайбу, віддав асист і реалізував вирішальний буліт протистояння з "Айлендерс" (5:4 Б).

Усі результати вечора в НХЛ: