RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вингер "Рейнджерс" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Крис Крайдер дважды наказал "Анахайм" (twitter.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Криса Крайдера лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Опытный вингер приложился к разгрому "Анахайма" дома (5:1). Он отличился двумя шайбами и вышел на третье место в списке бомбардиров "синерубашечников" всех времен.

Именно Крайдер заложил основы камбэка "Рейнджерс". Хозяева льда упустили Лисона в середине стартового периода. Однако еще до конца 20-минутки "Нью-Йорк" восстановил паритет – ветеран команды метко бросил из правой зоны после врывания Зибанеджада.

Во втором периоде "синерубашечников" вывел вперед Виси. А впоследствии закрепил преимущество "Рейнджерс" Крайдер, который в большинстве подставил клюшку под дальний бросок Панарина. Шайбы Зибанеджада и Эдстрема под занавес встречи обеспечили полный разгром "Дакс".

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Аризоны" Коннор Ингрэм и нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Голкипер оформил шатаут, выполнив 21 сэйв против "Сан-Хосе" (1:0). Звезда же "Брюинз" забросил шайбу, отдал ассист и реализовал решающий буллит противостояния с "Айлендерс" (5:4 Б).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей