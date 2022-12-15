UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вінгер "Оттави" в ролі асистента став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Алекс Дебрінкет (праворуч) оформив 3 передачі (richardawhittaker.ca)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих гравців ігрового дня в Національній хокейній лізі очолив крайній нападник "Оттави Сенаторз" Алекс Дебрінкет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний американець став співтворцем перемоги столичної команди в принциповому протистоянні з "Монреалем". Вінгер оформив 3 передачі в другому періоді та забезпечив потрійну перевагу "сенаторів" перед вирішальною 20-хвилинкою.

Дебрінкет спершу асистував Пінто. Далі в більшості відкинув шайбу на "п'ятак" для Бетерсона, а насамкінець кинув із дистанції, і Ткачук підправив "диск" перед воротами. Хоч "Оттава" й пропустили двічі в третьому періоді, але втримала перемогу над "Канадієнс".

Третя поспіль звитяга "Сенаторз" не надто змінила турнірне становище команди. Підопічні Ді Джея Сміта досі серед аутсайдерів Атлантичного дивізіону (13 перемог, 16 поразок). "Монреаль" – поруч із тими ж проблемами.

Доповнили топ-трійку хокеїстів центрфорвард "Міннесоти" Фредерік Годро та капітан "Ванкувера" Бо Хорват. Перший оформив дубль проти "Детройта" (4:1). Натомість інший забив "Калгарі" та ще тричі перевірив пильність Маркстрема, але "Кенакс" поступилися в серії булітів (3:4).

До слова, напередодні нападник "Вашингтона" Овечкін досягнув рубежу 800 шайб у кар'єрі в НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей