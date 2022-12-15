Вінгер "Оттави" в ролі асистента став головною зіркою вечора НХЛ: відео

24-річний американець став співтворцем перемоги столичної команди в принциповому протистоянні з "Монреалем". Вінгер оформив 3 передачі в другому періоді та забезпечив потрійну перевагу "сенаторів" перед вирішальною 20-хвилинкою.

Дебрінкет спершу асистував Пінто. Далі в більшості відкинув шайбу на "п'ятак" для Бетерсона, а насамкінець кинув із дистанції, і Ткачук підправив "диск" перед воротами. Хоч "Оттава" й пропустили двічі в третьому періоді, але втримала перемогу над "Канадієнс".

Третя поспіль звитяга "Сенаторз" не надто змінила турнірне становище команди. Підопічні Ді Джея Сміта досі серед аутсайдерів Атлантичного дивізіону (13 перемог, 16 поразок). "Монреаль" – поруч із тими ж проблемами.

Доповнили топ-трійку хокеїстів центрфорвард "Міннесоти" Фредерік Годро та капітан "Ванкувера" Бо Хорват. Перший оформив дубль проти "Детройта" (4:1). Натомість інший забив "Калгарі" та ще тричі перевірив пильність Маркстрема, але "Кенакс" поступилися в серії булітів (3:4).