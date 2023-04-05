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Вінгер "Нью-Джерсі" з першим хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Доусон Мерсер тричі покарав "Піттсбург" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав крайнього нападника "Нью-Джерсі Девілз" Доусона Мерсера найкращим виконавцем чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий вінгер оформив перший хет-трик у дорослій кар'єрі. Від атакувальних умінь канадця на виїзді постраждав "Піттсбург".

Після шайби Гемілтона перевагу "Девілз" ще в першому періоді закріпив саме Мерсер – він замкнув передачу Гішіра в контратаці. У другій же 20-хвилинці нападник виявився найспритнішим на "п'ятаку" після кидка Маріно. У фінальному періоді канадський вінгер змусив фанатів кидати картузи на лід, скориставшись передачею Гішіра.

Зрештою, "Нью-Джерсі" впевнено здолав "Пінгвінз" (5:1) та закріпився на другій сходинці дивізіону Метрополітен. Натомість "Піттсбург" тут іде на 5-й позиції та наразі не проходить у плей-офф. Щоправда, відставання від "Айлендерс", які перебувають на 4-му місці, всього одне очко.

Доповнили топ-3 зірок центфорвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і воротар "Флориди" Алекс Лайон. Перший оформив дубль і асист проти "Сан-Хосе" (4:3 ОТ). Натомість голкіпер парирував 39 кидків у протистоянні з "Баффало" (2:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

До слова, напередодні нападник "Далласа" Робертсон очолив хіт-парад зірок із чотирма набраними пунктами.

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