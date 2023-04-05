RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вингер "Нью-Джерси" с первым хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Доусон Мерсер трижды наказал "Питтсбург" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Нью-Джерси Девилз" Доусона Мерсера лучшим исполнителем очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой вингер оформил первый хет-трик во взрослой карьере. От атакующих умений канадца на выезде пострадал "Питтсбург".

После шайбы Хэмилтона преимущество "Девилз" еще в первом периоде закрепил именно Мерсер – он замкнул передачу Хишира в контратаке. Во второй же 20-минутке нападающий оказался самым ловким на "пятаке" после броска Марино. В финальном периоде канадский вингер заставил фанатов бросать кепки на лед, воспользовавшись передачей Хишира.

В конце концов "Нью-Джерси" уверенно одолел "Пингвинз" (5:1) и закрепился на второй строчке дивизиона Метрополитен. "Питтсбург" здесь идет на 5-й позиции и пока не проходит в плей-офф. Правда, отставание от идущих на 4-м месте "Айлендерс" составляет всего одно очко.

Дополнили топ-3 звезд центфорвард "Колорадо" Натан Маккиннон и вратарь "Флориды" Алекс Лайон. Первый оформил дубль и ассист против "Сан-Хосе" (4:3 ОТ). Голкипер же парировал 39 бросков в противостоянии с "Баффало" (2:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

К слову, накануне нападающий "Далласа" Робертсон возглавил хит-парад звезд с четырьмя набранными пунктами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей