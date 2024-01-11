Вінгер "Колорадо" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Колорадо Евеланш" Валерія Нічушкіна першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Росіянин зіграв ключову роль у домашній перемозі над "Вегасом". Він закинув дві шайби резервному голкіперу невадців Патері.
Відкрив рахунок Нічушкін на останній хвилині першого періоду. Він кидком у дотик із центральної зони замкнув передачу Рантанена з-за воріт. У середині ж другої 20-хвилинки російський вінгер на "п'ятаку" завершив затяжну атаку "Евеланш". Обидві шайби господарі закинули в більшості.
Довершив же побиття "Вегаса" О'Коннор. У середині фінального періоду він класно кинув із дистанції під дальню стійку. Завдяки перемозі "Колорадо" закріпився на 3-й сходинці Західної конференції НХЛ. "Голден Найтс" же залишилися на 5-й позиції.
До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Далласа" Еса Лінделл і центрфорвард "Філадельфії" Шон Кутюр'є. Фін віддав 3 результативні передачі в розгромі "Міннесоти" (7:2). Натомість другий віддав асист, виконав 4 кидки та реалізував переможний буліт у протистоянні з "Монреалем" (3:2 Б).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Філадельфія" – "Монреаль" – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
- "Даллас" – "Міннесота" – 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)
- "Колорадо" – "Вегас" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
До слова, напередодні Меттью Ткачук очолив хіт-парад зірок вечора НХЛ із хет-триком проти "Сент-Луїса".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.