Вингер "Колорадо" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Россиянин сыграл ключевую роль в домашней победе над "Вегасом". Он забросил две шайбы резервному голкиперу невадцев Патере.

Открыл счет Ничушкин на последней минуте первого периода. Он броском в касание из центральной зоны замкнул передачу Рантанена из-за ворот. В середине же второй 20-минутки российский вингер на "пятаке" завершил затяжную атаку "Эвеланш". Обе шайбы хозяева забросили в большинстве.

Довершил же избиение "Вегаса" О'Коннор. В средине финального периода он классно бросил с дистанции под дальнюю штангу. Благодаря победе "Колорадо" закрепился на 3-й строчке Западной конференции НХЛ. "Голден Найтс" в свою очередь остались на 5-й позиции.

В топ-тройку звезд также попали защитник "Далласа" Эса Линделл и центрфорвард "Филадельфии" Шон Кутюрье. Финн отдал 3 результативных передачи в разгроме "Миннесоты" (7:2). Зато второй отдал ассист, выполнил 4 броска и реализовал победный буллит в противостоянии с "Монреалем" (3:2 Б).

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