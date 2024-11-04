UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Вінгер "Кароліни" з трьома пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Мартін Нечас зіграв провідну роль у домашній перемозі (fieldlevelmedia.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Кароліни Гаррікейнз" Мартіна Нечаса першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

25-річний чех доклався до перемоги на домашньому льоду над "Вашингтоном" (4:2). Він закинув шайбу сам і двічі асистував партнерам по команді.

У середині першого періоду Нечас залишив шайбу для Орлова, а той просунувся паралельно до борта та влучно кинув із лівої зони. "Кепіталз" відповіли двома шайбами під завісу стартової 20-хвилинки. Овєчкін реалізував більшість, а Дюхейм зіграв на добиванні.

На початку другого періоду самотній Нечас розібрався з воротарем після передачі Робінсона. А потім чеський вінгер вдруге асистував Орлову, який тепер забив із правої зони вкидання. Добив "Вашингтон" Свєчніков, розписавшись у порожніх воротах гостей.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Бостона" Джеремі Свеймен і форвард "Рейнджерс" Міка Зібанеджад. Перший виконав 23 сейви та оформив шатаут у протистоянні зі "Сіетлом" (2:0). Натомість другий віддав 3 результативні передачі в дербі з "Айлендерс" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей