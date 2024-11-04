Вингер "Каролины" с тремя пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

25-летний чех приложился к победе на домашнем льду над "Вашингтоном" (4:2). Он забросил шайбу сам и дважды ассистировал партнерам по команде.

В середине первого периода Нечас оставил шайбу для Орлова, а тот продвинулся параллельно борту и метко бросил из левой зоны. "Кэпиталз" ответили двумя шайбами под занавес стартовой 20-минутки. Овечкин реализовал большинство, а Дюхейм сыграл на добивании.

В начале второго периода одинокий Нечас разобрался с вратарем после передачи Робинсона. А потом чешский вингер во второй раз ассистировал Орлову, который теперь забил из правой зоны вбрасывания. Добил "Вашингтон" Свечников, расписавшись в пустых воротах гостей.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Бостона" Джереми Свэйман и форвард "Рейнджерс" Мика Зибанеджад. Первый выполнил 23 сэйва и оформил шатаут в противостоянии с "Сиэтлом" (2:0). В свою очередь второй отдал 3 результативные передачи в дерби с "Айлендерс" (5:2).

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