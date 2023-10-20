UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вінгер "Філадельфії" з дублем проти фаворита сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Кем Аткінсон двічі забив "Ойлерз" (inquirer.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Філадельфії Флаєрс" Кема Аткінсона найкращим виконавцем великого ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Ветеран пенсильванців доклався до несподіваної домашньої перемоги над "Едмонтоном" (4:1). Досвідчений вінгер записав у свій актив дві шайби проти "Ойлерз".

Під завісу першого періоду рахунок відкрив філадельфієць Фарабі. А на старті другої 20-хвилинки Аткінсон подвоїв перевагу "Флаєрс", замкнувши простріл Тіппетта. "Едмонтон" спробував повернутися до гри з голом Хаймана, але Вокер у меншості знову збільшив перевагу "Філадельфії" до двох шайб.

Добив же "Ойлерз" на старті третього періоду саме Аткінсон. Нападник господарів реалізував вихід 1 в 0 та встановив підсумковий результат. Отже, "Флаєрс" стартували з трьох перемог у чотирьох матчах. Натомість "Едмонтон" на цьому ж відрізку зазнав трьох поразок.

До трійки зірок вечора також потрапили центрфорвард "Лос-Анджелеса" П'єр-Люк Дюбуа та оборонець "Сіетла" Вінс Данн. Перший дублем долучився до розгрому "Міннесоти" на виїзді (7:3). Натомість другий відзначився шайбою і двома асистами в протистоянні з "Кароліною" (7:4).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні "Оттава" розтрощила "Вашингтон" Овєчкіна на домашній арені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей