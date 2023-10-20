Вінгер "Філадельфії" з дублем проти фаворита сезону очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Ветеран пенсильванців доклався до несподіваної домашньої перемоги над "Едмонтоном" (4:1). Досвідчений вінгер записав у свій актив дві шайби проти "Ойлерз".

Під завісу першого періоду рахунок відкрив філадельфієць Фарабі. А на старті другої 20-хвилинки Аткінсон подвоїв перевагу "Флаєрс", замкнувши простріл Тіппетта. "Едмонтон" спробував повернутися до гри з голом Хаймана, але Вокер у меншості знову збільшив перевагу "Філадельфії" до двох шайб.

Добив же "Ойлерз" на старті третього періоду саме Аткінсон. Нападник господарів реалізував вихід 1 в 0 та встановив підсумковий результат. Отже, "Флаєрс" стартували з трьох перемог у чотирьох матчах. Натомість "Едмонтон" на цьому ж відрізку зазнав трьох поразок.

До трійки зірок вечора також потрапили центрфорвард "Лос-Анджелеса" П'єр-Люк Дюбуа та оборонець "Сіетла" Вінс Данн. Перший дублем долучився до розгрому "Міннесоти" на виїзді (7:3). Натомість другий відзначився шайбою і двома асистами в протистоянні з "Кароліною" (7:4).

Усі результати вечора в НХЛ: