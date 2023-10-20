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Вингер "Филадельфии" с дублем против фаворита сезона возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Кем Аткинсон дважды забил "Ойлерз" (inquirer.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали крайнего нападающего "Филадельфии Флайерс" Кэма Аткинсона лучшим исполнителем большого игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Ветеран пенсильванцев приложился к неожиданной домашней победе над "Эдмонтоном" (4:1). Опытный вингер записал в свой актив две шайбы против "Ойлерз".

Под занавес первого периода счет открыл филадельфиец Фараби. А на старте второй 20-минутки Аткинсон удвоил преимущество "Флайерс", замкнув прострел Типпетта. "Эдмонтон" попытался вернуться в игру с голом Хаймана, но Уокер в меньшинстве снова увеличил преимущество "Филадельфии" до двух шайб.

Добил же "Ойлерз" на старте третьего периода именно Аткинсон. Нападающий хозяев реализовал выход 1 в 0 и установил итоговый результат. Итак, "Флайерс" стартовали с трех побед в четырех матчах. Зато "Эдмонтон" на этом же отрезке потерпел три поражения.

В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Лос-Анджелеса" Пьер-Люк Дюбуа и защитник "Сиэтла" Винс Данн. Первый дублем приобщился к разгрому "Миннесоты" на выезде (7:3). В свою очередь второй отличился шайбой и двумя ассистами в противостоянии с "Каролиной" (7:4).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне "Оттава" разбила "Вашингтон" Овечкина на домашней арене.

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