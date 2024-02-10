Вінгер "Едмонтона" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадець забезпечив "нафтовикам" виїзну перемогу над "Анахаймом" (5:3). Він закинув три шайби на виїзді.

"Дакс" відкрили рахунок під завісу першого періоду, коли більшість реалізував Фаулер. Та на старті другої 20-хвилинки Кейн класним пострілом під ближню стійку зрівняв рахунок. А після шайби Строума нападник "Едмонтона" вдруге вирівняв становище кидком із центральної зони.

На початку фінального періоду команди знову обмінялися шайбами. На другий гол Строума відповів Хайман, а далі забивали вже тільки "Ойлерз". Спершу Драйзайтль скористався чисельною перевагою гостей, а під завісу зустрічі Кейн відправив шайбу в порожні ворота.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Міннесоти" Марк-Андре Фльорі та форвард "Піттсбурга" Сідні Кросбі. Голкіпер виконав 34 сейви в протистоянні з "Пінгвінз" (3:2). Натомість капітан "Піттсбурга" закинув 578-му шайбу в кар'єрі та піднявся на 21-ше місце в списку бомбардирів ліги всіх часів.

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