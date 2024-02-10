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Вингер "Эдмонтона" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Анахайм, Суббота 10 февраля 2024 11:00
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Вингер "Эдмонтона" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Эвандер Кейн трижды наказал "Анахайм" (thestar.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Эвандера Кейна первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадец обеспечил "нефтяникам" выездную победу над "Анахаймом" (5:3). Он забросил три шайбы на выезде.

"Дакс" открыли счет под занавес первого периода, когда большинство реализовал Фаулер. Но на старте второй 20-минутки Кейн классным выстрелом под ближнюю штангу сравнял счет. А после шайбы Строума нападающий "Эдмонтона" во второй раз выровнял положение броском из центральной зоны.

В начале финального периода команды снова обменялись шайбами. На второй гол Строума ответил Хайман, а дальше забивали уже только "Ойлерз". Сначала Драйзайтль воспользовался численным преимуществом гостей, а под занавес встречи Кейн отправил шайбу в пустые ворота.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Миннесоты" Марк-Андре Флери и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Голкипер выполнил 34 сэйва в противостоянии с "Пингвинз" (3:2). Зато капитан "Питтсбурга" забросил 578-ю шайбу в карьере и поднялся на 21-е место в списке бомбардиров лиги всех времен.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Миннесота" – "Питтсбург" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
  • "Чикаго" – "Рейнджерс" – 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
  • "Анахайм" – "Эдмонтон" – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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