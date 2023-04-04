Вінгер "Далласа" з шайбою і трьома асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Молодий американець набрав 4 пункти в протистоянні з "Нешвіллом". На домашньому льоду вінгер оформив гол і віддав 3 результативні передачі.

У першому періоді Робертсон допоміг відзначитися Хінцу, а в другій 20-хвилинці асистував Павелскі в більшості. У середині третього ж періоду крайній нападник із правої зони вкидання потужним пострілом "прошив" Сароса. А потім ще віддав передачу на Сегіна.

Завдяки впевненій перемозі (5:1) Робертсон і компанія зберегли лідерство в Центральному дивізіоні. "Даллас" разом із "Міннесотою" гарантував собі місце в плей-офф. "Нешвілл" наразі на 5 очок відстав від "Вінніпега", який останнім проходить у матчі на виліт.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сіетла" Джаред Макканн і вінгер "Вегаса" Павєл Дорофєєв. Перший оформив дубль у розгромі "Арізони". Натомість росіянин закинув дві шайби в протистоянні з "Міннесотою".

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