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Вінгер "Далласа" з шайбою і трьома асистами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Джейсон Робертсон (у центрі) набрав 4 пункти проти "Нешвілла" (thestar.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Даллас Старз" Джейсона Робертсона найкращим гравцем чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий американець набрав 4 пункти в протистоянні з "Нешвіллом". На домашньому льоду вінгер оформив гол і віддав 3 результативні передачі.

У першому періоді Робертсон допоміг відзначитися Хінцу, а в другій 20-хвилинці асистував Павелскі в більшості. У середині третього ж періоду крайній нападник із правої зони вкидання потужним пострілом "прошив" Сароса. А потім ще віддав передачу на Сегіна.

Завдяки впевненій перемозі (5:1) Робертсон і компанія зберегли лідерство в Центральному дивізіоні. "Даллас" разом із "Міннесотою" гарантував собі місце в плей-офф. "Нешвілл" наразі на 5 очок відстав від "Вінніпега", який останнім проходить у матчі на виліт.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сіетла" Джаред Макканн і вінгер "Вегаса" Павєл Дорофєєв. Перший оформив дубль у розгромі "Арізони". Натомість росіянин закинув дві шайби в протистоянні з "Міннесотою".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Міннесота" – "Вегас" – 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 2:3)
  • "Даллас" – "Нешвілл" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
  • "Сіетл" – "Арізона" – 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

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