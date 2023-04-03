Капітан "Детройта" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

26-річний американець закинув три шайби в протистоянні з "Торонто" на виїзді. Тепер в активі капітана "Ред Вінгз" 76 набраних у нинішньому сезоні пунктів.

Першою шайбою Ларкін відзначився у стартовому періоді. Він підхопив "диск" після рикошету та потужно пробив із лівої зони вкидання. Ще двічі форвард відзначився у фінальній 20-хвилинці. Спершу Ларкін зіграв на добиванні після кидка Шіаро, а потім відправив шайбу в порожні ворота "Мейпл Ліфс".

Підсумковий результат не змінив турнірного становища команд. "Торонто" вже гарантував собі місце в плей-офф сезону. Натомість "Детройт" іде на передостанній сходинці Атлантичного дивізіону НХЛ.

Доповнили топ-3 зірок вінгер "Піттсбурга" Рікард Ракель і крайній нападник "Лос-Анджелеса" Алекс Аяфалло. Обидва відзначилися дублями в переможним поєдинках. "Пінгвінз" шведа здолали "Філадельфію" (4:2), а "Кінгз" американця переграли "Ванкувер" (4:1).

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