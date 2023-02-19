Капітан "Нью-Джерсі"з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Швейцарський хокеїст доклався до успіху "Девілз" у Піттсбургу. Він закинув дві шайби та віддав 2 результативні передачі в протистоянні з місцевими "Пінгвінз" (5:2).

У першому періоді Гішір асистував Мерсеру, а в другому допоміг відзначитися Гемілтону. Сам узявся до справи в середині другої 20-хвилинки, коли в меншості класно розіграв контратаку з Шаранговічем. А під завісу матчу Гішір закинув у порожні ворота, коли "Піттсбург" випустив шостого польового.

Завдяки цій перемозі "Нью-Джерсі" закріпився на 2-й сходинці в дивізіоні Метрополітен. Команда Лінді Раффа набрала 77 очок і випереджає "Рейнджерс" (75), "Піттсбург" і "Айлендерс" (по 63). За межами зони плей-офф – "Вашингтон" (62 пункти).

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорварди "Кароліни" та "Ванкувера" – Мартін Нечас і Еліас Петтерссон. Чех закинув шайбу та віддав 2 асисти проти "Вашингтона" вдома. Швед натомість дублем і трьома результативними передачами посприяв розгрому "Філадельфії".

Усі результати вечора в НХЛ: