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Капітан "Нью-Джерсі"з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Піттсбург, Неділя 19 лютого 2023 10:37
Капітан "Нью-Джерсі"з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Ніко Гішір (13-й номер) набрав 4 пункти проти "Пінгвінз" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Нью-Джерсі Девілз" Ніко Гішіра найкращим виконавцем великого ігрового вечора в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швейцарський хокеїст доклався до успіху "Девілз" у Піттсбургу. Він закинув дві шайби та віддав 2 результативні передачі в протистоянні з місцевими "Пінгвінз" (5:2).

У першому періоді Гішір асистував Мерсеру, а в другому допоміг відзначитися Гемілтону. Сам узявся до справи в середині другої 20-хвилинки, коли в меншості класно розіграв контратаку з Шаранговічем. А під завісу матчу Гішір закинув у порожні ворота, коли "Піттсбург" випустив шостого польового.

Завдяки цій перемозі "Нью-Джерсі" закріпився на 2-й сходинці в дивізіоні Метрополітен. Команда Лінді Раффа набрала 77 очок і випереджає "Рейнджерс" (75), "Піттсбург" і "Айлендерс" (по 63). За межами зони плей-офф – "Вашингтон" (62 пункти).

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорварди "Кароліни" та "Ванкувера" – Мартін Нечас і Еліас Петтерссон. Чех закинув шайбу та віддав 2 асисти проти "Вашингтона" вдома. Швед натомість дублем і трьома результативними передачами посприяв розгрому "Філадельфії".

Усі результати вечора в НХЛ:

Капітан &quot;Нью-Джерсі&quot;з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Айлендерс" Нельсон очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Піттсбурга".

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