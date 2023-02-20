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Вингер "Чикаго" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Чикаго, Понедельник 20 февраля 2023 10:19
Вингер "Чикаго" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Патрик Кейн обеспечил победу над "Торонто" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим исполнителем игрового дня в Национальной хоккейной лиге признан альтернативный капитан "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный крайний нападающий сыграл ведущую роль в домашней победе над "Торонто Мtйпл Лифс" (5:3). Американец забросил три шайбы и отдал результативную передачу.

Именно Кейн открыл счет в середине стартового периода. Он ворвался в левую зону вбрасывания и мощным броском в дальний угол пробил Самсонова. Еще дважды вингер отличился во второй 20-минутке – из центральной зоны отправил шайбу между щитками вратаря, а затем на добивании протолкнул "диск" за линию.

Победа чикагцев не изменила турнирного положения команд. "Блэкхокс" остались безнадежным аутсайдером Центрального дивизиона. "Торонто" в свою очередь сохранил 2-е место в Атлантическом дивизионе.

Дополнили топ-тройку звезд центрфорвард "Нью-Джерси" Доусон Мерсер и звезда "Колорадо" Джей Ти Комфер. Первый оформил дубль в домашнем поединке против "Виннипега". Второй же забросил шайбу и отдал 3 ассиста в противостоянии с "Эдмонтоном".

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Чикаго&quot; с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Нью-Джерси" Хишир возглавил топ-3 звезд с четырьмя набранными пунктами.

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