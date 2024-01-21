Вінгер "Бостона" з першим у кар'єрі хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Канадець із четвертої ланки "Брюїнз" доклався до результативної перемоги вдома над "Монреалем" (9:4). Він тричі засмутив голкіперів "Канадієнс". Цей хет-трик став першим у кар'єрі 28-річного нападника.

На розвідку обидві команди витратили половину першого періоду, а потім розпочали гольовий фестиваль. Ще до кінця стартової 20-хвилинки в складі "Монреаля" відзначилися Кофілд і Арміа, а від "Бостона" взялися відповісти Карло та Дебрюск.

Під завісу періоду в епіцентрі подій опинився Хайнен. На "п'ятаку" він замкнув простріл Гжелсіка. Утім, на старті другого ігрового відрізку Матесон зрівняв рахунок. Знову вивів "Брюїнз" уперед якраз Хайнен – після сольного проходу з власної половини пробив Монтембо.

До кінця другої 20-хвилинки команди ще раз обмінялися шайбами (Койл за "Бостон", а Галлагер – за "Монреаль"). А ось у фінальному періоді забивали лише господарі майданчика. Шайбами відзначилися Пастрняк, Маршан і Заха. А на десерт третю шайбу оформив Хайнен, знову зігравши на "п'ятаку".

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Колорадо" Логан О'Коннор і вінгер "Ванкувера" Конор Гарланд. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Філадельфією" (7:4). Натомість другий записав до свого активу дубль і асист у перестрілці з "Торонто" (6:4).

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