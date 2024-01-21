Вингер "Бостона" с первым в карьере хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Канадец из четвертого звена "Брюинз" приложился к результативной победе дома над "Монреалем" (9:4). Он трижды огорчил голкиперов "Канадиенс". Этот хет-трик стал первым в карьере 28-летнего нападающего.

На разведку обе команды израсходовали половину первого периода, а затем начали голевой фестиваль. Еще до конца стартовой 20-минутки в составе "Монреаля" отличились Кофилд и Армиа, а от "Бостона" взялись ответить Карло и Дебрюск.

Под занавес периода в эпицентре событий оказался Хайнен. На "пятаке" он замкнул прострел Гжелсика. Впрочем, на старте второго игрового отрезка Матесон сравнял счет. Снова вывел "Брюинз" вперед как раз Хайнен – после сольного прохода из собственной половины пробил Монтембо.

К концу второй 20-минутки команды еще раз обменялись шайбами (Койл за "Бостон", а Галлахер – за "Монреаль"). А вот в финальном периоде забивали только хозяева площадки. Шайбами отличились Пастрняк, Маршан и Заха. А на десерт третью шайбу оформил Хайнен, снова сыграв на "пятаке".

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Колорадо" Логан О'Коннор и вингер "Ванкувера" Конор Гарланд. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Филадельфией" (7:4). Второй же записал в свой актив дубль и ассист в перестрелке с "Торонто" (6:4).

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