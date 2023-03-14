Вінгер "Баффало" очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

26-річний вінгер став головною дійовою особої виїзного двобою з "Торонто". Саме дві шайби уродженця Сиракуз дозволили "Сейбрз" перестріляти канадців (4:3).

Так узявся до справи у третьому періоді. Спершу він перед воротами замкнув класну передачу Томпсона з-за лінії воріт. А згодом крайній нападник класним кидком під стійку реалізував більшість "Баффало".

Завдяки перемозі Так і компанія трохи скоротили відставання від топ-трійки Атлантичного дивізіону. "Сейбрз" набрали 71 пункт і посідають 5-те місце, відстаючи на 13 очок від третього. Натомість "Торонто" залишився другим (88 балів).

До топ-3 зірок вечора також потрапили вінгер "Колорадо" Арттурі Лехконен і капітан "Далласа" Джеймі Бенн. Перший записав до свого активу дубль і результативну передачу в протистоянні з "Монреалем". Натомість другий голом і двома асистами доклався до перемоги над "Сіетлом".

Усі результати вечора в НХЛ: