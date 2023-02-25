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Вінгер "Баффало" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Санрайз, Субота 25 лютого 2023 11:43
Вінгер "Баффало" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Джефф Скіннер закинув дві шайби "Флориді Пантерз" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги визнали крайнього нападника "Баффало Сейбрз" Джеффа Скіннера найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

30-річний вінгер доклався до виїзної перемоги над "Флоридою" (3:1). Канадець закинув дві шайби в передмісті Маямі.

Скіннер відкрив рахунок на старті другого періоду. Він із правої зони вкидання замкнув передачу Томпсона. А в третій 20-хвилинці нападник у схожому стилі завдав кидок із лівої зони після асисту того ж Томпсона.

Завдяки перемозі "Баффало" обійшов "Флориду" в турнірній таблиці Атлантичного дивізіону. "Сейбрз" піднялися на 4-те місце та останніми проходять у плей-офф, маючи 64 очок в активі. "Детройт" і "Пантерз" мають таку ж кількість залікових балів, але поступаються за додатковими показниками.

Доповнили топ-трійку зірок вінгер "Торонто" Вільям Нюландер і крайній нападник "Колорадо" Мікко Рантанен. Перший закинув переможну шайбу та віддав передачу в протистоянні з "Міннесотою". Натомість другий оформив гол і асист проти "Вінніпега" на виїзді.

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Баффало&quot; з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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