Вингер "Баффало" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

30-летний вингер приложился к выездной победе над "Флоридой" (3:1). Канадец забросил две шайбы в пригороде Майами.

Скиннер открыл счет на старте второго периода. Он из правой зоны вбрасывания замкнул передачу Томпсона. А в третьей 20-минутке нападающий в похожем стиле нанес бросок из левой зоны после ассиста того же Томпсону.

Благодаря победе "Баффало" обошел "Флориду" в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Сейбрз" поднялись на 4-е место и последними проходят в плей-офф, имея 64 очка в активе. "Детройт" и "Пантерз" имеют такое же количество зачетных баллов, но уступают по дополнительным показателям.

Дополнили топ-тройку звезд вингер "Торонто" Вильям Нюландер и крайний нападающий "Колорадо" Микко Рантанен. Первый забросил победную шайбу и отдал передачу в противостоянии с "Миннесотой". Второй оформил гол и ассист против "Виннипега" на выезде.

Все результаты вечера в НХЛ: