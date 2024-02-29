"Винен" Мессі. Роналду дискваліфікований за непристойний жест: відео

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду отримав покарання за безсоромну реакцію на витівки аравійських уболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Arriyadiyah .

Форвард "Аль-Насра" поплатився за нестриманість у 21-му турі місцевого чемпіонату. На непристойний жест португальця спровокували фанати "Аль-Шабаба".

Роналду забив один із м'ячів "Аль-Насра", а вболівальники суперника вирішили помститися зірці, скандуючи прізвище одвічного конкурента – Ліонеля Мессі. У відповідь нападник повернувся у бік трибун і зробив двозначні рухи рукою біля паху. Дисциплінарний комітет тамтешньої федерації покарав Роналду баном на 1 матч.

39-річний португалець отримав і грошовий штраф. Орієнтовно 2,5 тисячі євро він повинен заплатити федерації, а ще майже 5 тисяч – "Аль-Шабабу". Найімовірніше, Роналду пропустить поєдинок проти аутсайдера першості "Аль-Хазема" 29 лютого.

Торік португалець отримав специфічний вирок суду в Ірані. Форварда засудили до 99-х ударів батогом за обійми з художницею Фатімою. Він тепло поспілкувався з жінкою, яка має обмежені фізичні можливості, а також обійняв її та по-дружному поцілував. На думку Феміди ісламської республіки, Роналду вчинив перелюб.