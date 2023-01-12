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Винен файл. У США назвали причину глобального збою у роботі авіації

Фото: США назвали причину глобального збою в роботі авіації (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Федеральне управління цивільної авіації стверджує, що причиною збою в системі безпеки польотів NOTAM став пошкоджений файл бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Авіаційний регулятор США звинуватив пошкоджений файл бази даних у відмові критично важливої системи безпеки польотів, що спонукало його призупинити всі внутрішні вильоти на дві години", - пише видання.

Хоча попереднє розслідування виявило збій у пошкодженому файлі, регулятор продовжує "дбайливо працювати над подальшим виявленням причин цієї проблеми".

За даними моніторингового сайту FlightAware, у середу внаслідок масштабного збою в роботі цивільної авіації було скасовано понад 1300 рейсів, а близько 9500 відкладено.

Нагадаємо, вчора в США стався масштабний збій у системі оповіщення повітряних місій, тому авіакомпанії попереджають про затримки.

Згодом президент США Джо Байден доручив провести розслідування інциденту.

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