Він змінив хід матчу: 18-річний українець Попов з "Емполі" став найкращим гравцем туру в Італії

Молодий український нападник Богдан Попов феєрично дебютував у другому за силою дивізіоні чемпіонату Італії, ставши головним героєм першого туру Серії В. 18-річний футболіст отримавши титул найкращого гравця першого туру сезону-2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
"Емполі" розпочав сезон-2025/26 перемогою над "Падовою" з рахунком 3:1, а український форвард вийшов на заміну вже на 28 хвилині через травму партнера.
Попов відзначився дублем, забивши перший м’яч на 41-й хвилині та другий на 66-й. Авторитетне італійське видання оцінило виступ українця на 8 балів, відзначивши його роботу спиною до воріт, впевнені дії у стрибку та технічну готовність для гравця 2007 року народження.
"У 2022 році він прибув до Тоскани, рятуючись від війни у рідній Україні, й "Емполі" помітив його та взяв у свою молодіжну команду. Завдяки вильоту з Серії А та перебудові атаки Богдан Попов прожив це літо як головний герой. Він вийшов у основі у Кубку Італії та вийшов на поле через пів години у чемпіонаті. Якраз вчасно, щоб у своєму дебюті в Серії B розбити "Падову" дублем - двома голами справжнього центрфорварда, з красивим голом у стрибку ударом головою на 3:1. І не лише: Попов не соромиться, коли потрібно працювати спиною до воріт. Непогано як для гравця 2007 року народження", - прокоментувало виступ українця видання.
Аналітичний портал SofaScore поставив Попову 9,4 бала - найвищу оцінку серед усіх учасників матчу.
Богдан Попов родом із Ніжина. Він займався в академії "Динамо" та польського "Гурніка" (Забже), а до структури Емполі потрапив восени 2023 року.
За молодіжну команду клубу він провів 43 матчі та забив 10 голів.
Попов адаптувався до першої команди "Емполі", провівши у п’ятницю, 15 серпня, свій дебют у 1/32 Кубку Італії проти "Реджани", де команда виграла у серії пенальті, а українець провів на полі 85 хвилин.
Попов не лише забиває, а й працює на команду, демонструючи універсальність у позиції центрфорварда. Його перші матчі за Емполі вже привернули увагу італійських експертів і вболівальників.
Відзначимо, що минулого сезону у складі Емполі виступав інший українець - Віктор Коваленко, який покинув клуб на правах вільного агента наприкінці червня.
