"Він викладається на повну". Як оцінили Довбика в Італії після переможного голу за "Рому" (відео)

Довбик відзначився голом у другому поспіль матчі за "Рому". Цього разу він став автором єдиного м'яча у поєдинку 30-го туру Серії А проти "Лечче" (1:0).

Перед міжнародною паузою Довбик забив свій 10-й гол у чемпіонаті Італії, вразивши ворота "Кальярі". Поєдинок з "Лечче" українець розпочав у стартовому складі. На 67-й хвилині він завдав першого удару у площину воріт, однак голкіпер суперників парирував м'яч ногою. Вже за хвилину Довбик головою скинув м'яч після подачі з кутового, і Джанлука Манчіні відправив його у сітку. Проте арбітр скасував гол через офсайд.

Попри це, Довбик усе ж зумів принести перемогу "Ромі". На 80-й хвилині нападник у штрафному майданчику майстерно прибрав захисників, і пробив низом точно у ближній кут – 1:0.

На 84-й хвилині наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі замінив українця. Матч так і завершився мінімальним успіхом "Роми". А український форвард був названий найкращим гравцем поєдинку за версією Серії А.

"Довбик - чутливий хлопець, він потребує підтримки. Я попросив команду зрозуміти, як йому допомогти, як його обслуговувати, – прокоментував Раньєрі гру українця після матчу. – Йому потрібно бути більш спокійним, але це нелегко через все, що у нього за плечима, через важку ситуацію в його країні. Ми завжди повинні пам'ятати про це. Коли він бореться так, як сьогодні – мені це подобається. Він викладається на повну".

Сам же нападник доволі лаконічно прокоментував свій успіх.

"Було важко. У нас було багато моментів, але реалізували лише один. Ці три очки важливі для нас. Мене в "Ромі" всі підтримують, сьогодні було важливо забити, і я це зробив", – цитує Довбика Napoli Magazine.

У 39-ти зустрічах сезону Довбик забив за "Рому" 16 голів та віддав 4 передачі у всіх турнірах. У турнірній таблиці Серії А римляни піднялися на шосту сходинку з 52 очками у активі. Наступний матч команда українця проведе у неділю, 6 квітня, проти "Ювентуса".