"Он выкладывается на полную". Как оценили Довбика в Италии после победного гола за "Рому" (видео)

Довбик отметился голом во втором подряд матче за "Рому". На этот раз он стал автором единственного мяча в поединке 30-го тура Серии А против "Лечче" (1:0).

Перед международной паузой Довбик забил свой 10-й гол в чемпионате Италии, поразив ворота "Кальяри". Поединок с "Лечче" украинец начал в стартовом составе. На 67-й минуте он нанес первый удар в створ ворот, однако голкипер соперников парировал мяч ногой. Уже через минуту Довбик головой сбросил мяч после подачи с углового, и Джанлука Манчини отправил его в сетку. Однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

Несмотря на это, Довбик все же сумел принести победу "Роме". На 80-й минуте нападающий в штрафной мастерски убрал защитников, и пробил низом точно в ближний угол - 1:0.

На 84-й минуте наставник "Ромы" Клаудио Раньери заменил украинца. Матч так и завершился минимальным успехом "Ромы". А украинский форвард был назван лучшим игроком поединка по версии Серии А.

Артем Довбык - Panini Player of the Match для #LecceRoma! pic.twitter.com/Ok3vpFiSPz - Lega Serie A (@SerieA_EN) 29 марта 2025 года

"Довбик - чувствительный парень, он нуждается в поддержке. Я попросил команду понять, как ему помочь, как его обслуживать, - прокомментировал Раньери игру украинца после матча, - Ему нужно быть более спокойным, но это нелегко из-за всего, что у него за плечами, из-за тяжелой ситуации в его стране. Мы всегда должны помнить об этом. Когда он борется так, как сегодня - мне это нравится. Он выкладывается на полную".

Сам же нападающий довольно лаконично прокомментировал свой успех.

"Было тяжело. У нас было много моментов, но реализовали только один. Эти три очка важные для нас. Меня в "Роме" все поддерживают, сегодня было важно забить, и я это сделал", - цитирует Довбика Napoli Magazine.

В 39-ти встречах сезона Довбик забил за "Рому" 16 голов и отдал 4 передачи во всех турнирах. В турнирной таблице Серии А римляне поднялись на шестую строчку с 52 очками в активе. Следующий матч команда украинца проведет в воскресенье, 6 апреля, против "Ювентуса".