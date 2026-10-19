Сибіга розкритикував ідею зустрічі Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном

Сибіга розкритикував ідею тристоронньої зустрічі лідері США та Китаю Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна, а також російського диктатора Володимира Путіна.

На його думку, переговори в такому форматі без участі України можуть не наблизити завершення війни, а навпаки – заохотити Москву продовжувати агресію.

Натомість зустріч за участю лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну.

"Запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія - не світова держава, а світова проблема”, - наголосив глава МЗС.

Обґрунтовуючи свою позицію, глава МЗС звернув увагу на економічне становище Росії та втрати її армії у війні проти України.

За словами міністра, російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську. Водночас, як стверджує Сибіга, економіка РФ продовжує скорочуватися, а рівень життя росіян погіршується.

Він також заявив, що Росія втратила 1,6 мільйона військових убитими й пораненими у війні, яку не може виграти та не хоче завершувати.

Окремо міністр згадав про наслідки міжнародних санкцій. За його словами, під їхнім тиском російські технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації.

"За будь-якою прагматичною чи моральною міркою Путіну немає місця за одним столом із президентами Трампом і Сі", - підкреслив він.

Водночас Сибіга назвав крок, який міг би засвідчити серйозність намірів Москви щодо завершення війни.

"Заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру – наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі", - пояснив він.

Однак наразі Україна бачить протилежну тенденцію – посилення російського терору проти цивільного населення.

"Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом”, – підсумував міністр.