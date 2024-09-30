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"Він мені подобається". Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським

Фото: президент України Володимир Зеленський та експрезидент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-президент США Дональд Трамп має хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп цінує дії українського лідера під час скандалу з імпічментом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього американського лідера для The Washington Post.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається", - зазначив Трамп.

За словами експрезидента США, причиною цього є дії Зеленського під час скандалу з можливим імпічментом.

Український лідер не підтвердив, що у 2019 році Трамп у телефонній розмові вимагав у нього компромат на Джо Байдена замість військової допомоги. В іншому випадку Трампу міг загрожувати імпічмент.

"Він (Зеленський - ред.) міг би сказати, що не знав, що (розмова - ред.) записувалася на плівку. Але замість того, щоб сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп - ред.) не зробив абсолютно нічого поганого", - додав американський політик.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.

Під час зустрічі Зеленський представив Трампу план перемоги України. Переговори тривали близько години.

Вже тоді перед зустріччю у розмові з журналістами Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.

Також після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

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Володимир ЗеленськийДональд Трамп