"Він мені подобається". Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським

Екс-президент США Дональд Трамп має хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп цінує дії українського лідера під час скандалу з імпічментом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього американського лідера для The Washington Post.
"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається", - зазначив Трамп.
За словами експрезидента США, причиною цього є дії Зеленського під час скандалу з можливим імпічментом.
Український лідер не підтвердив, що у 2019 році Трамп у телефонній розмові вимагав у нього компромат на Джо Байдена замість військової допомоги. В іншому випадку Трампу міг загрожувати імпічмент.
"Він (Зеленський - ред.) міг би сказати, що не знав, що (розмова - ред.) записувалася на плівку. Але замість того, щоб сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп - ред.) не зробив абсолютно нічого поганого", - додав американський політик.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.
Під час зустрічі Зеленський представив Трампу план перемоги України. Переговори тривали близько години.
Вже тоді перед зустріччю у розмові з журналістами Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.
Також після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.
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