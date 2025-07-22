"Він - консервований агент": Малюк попереджав НАБУ про Гусарова ще у 2023 році

Голова Служби безпеки України Василь Малюк ще у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки Віктора Гусарова з російською агентурою. Однак тоді до нього не прислухалися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Малюк розповів під час брифінгу.
"Він (Гусаров - ред.) зливав інформацію заступнику керівника охорони Януковича на прізвище Іванцов. Іванцов - це активний учасник ворожої резидентури, яка замикається взагалі на код топа агентуриста Єгорова. В нас була раніше така історична реалізація по генералу СБУ Шайтанову. Оце той його Єгоров, який якраз тримав оці агентурні мережі", - розповів Малюк.
За його словами, це все колишні спецпризначенці й один із них Іванцов. Гусаров передавав йому інформацію.
Глава СБУ зазначив, що ці події стосуються 2015-2016 року. В той час Гусаров працював не ав НАБУ, а в іншому правоохоронному органі. Але вже активно співпрацював з ворогом.
"Іванцов був на території РФ, Гусаров передавав йому інформацію Той у відповідь платив йому гроші і є підтверджуючі всі дані. Є переписка про те, що він розуміє, кому він передає інформацію і що той перебуває на ворожої території й відноситься по суті до ворожих спецслужб", - додав Малюк.
За його словами, у 2023 році СБУ вдалося задокументувати окремі ознаки даного складу злочину.
"І на тому етапі, я знову ж таки, будучи щирим та відвертим з керівництвом НАБУ підтягнув їх і ми проговорили цю ситуацію. Я пояснив великі ризики, що його терміново потрібно забирати. Навіть якщо він зараз не передає, то він в режимі так званої консерви - це той, хто працює на ворога, але знаходиться на певній такій вигальмованій фазі", - розповів глава СБУ.
Він додав, що керівники НАБУ його "уважно послухали", а потім самі проводили поліграфи та вживали своїх певних заходів.
"Все призвело до того, що він знищив всі речові докази. Коли з ним почали спілкуватися далі, він сказав, що цього взагалі не було Знову ж таки, я не кидаю каміння в бік керівництва НАБУ. Але це певна ознака того, що вони не є професійними контррозвідниками і їм більше потрібно було в тій ситуації прислухатися до мене, а також до мого заступника генерала Наумюка, який особисто займався даним питанням про те, на якому етапі хтось не передав значення, хтось можливо нехтував", - розповів Малюк.
Він зазначив, що "сталося так, як сталося", але СБУ зібрали всі ці докази й вчора Гусарова затримали.
"Суд сьогодні вивчивши попередні матеріали, також пройняв рішення - 60 діб арешту. І Гусаров наразі уже перебуває під вартою", - додав глава СБУ.
Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, у Києві було затримано співробітника елітного закритого підрозділу "Д-2" НАБУ Віктора Гусарова через шпигунство на користь Федеральної служби безпеки (ФСБ).
Як пояснював Офіс генерального прокурора, куратором затриманого був колишній заступник керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича Дмитро Іванцов.
Гусаров, своєю чергою, підозрюється у тому, що збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Загалом наразі зафіксовано понад 60 епізодів передачі інформації.
Тим часом Шевченківський районний суд призначив Гусарову запобіжний захід у вигляді безальтернативної варти на строк 60 діб.
Директор НАБУ Семен Кривонс заявив, що НАБУ сприятиме розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова, якого підозрюють у шпигунстві. Водночас, за його словами, ця ситуація не є приводом до знищення антикорупційної інфраструктури.
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