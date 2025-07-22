"Він - консервований агент": Малюк попереджав НАБУ про Гусарова ще у 2023 році

"Він (Гусаров - ред.) зливав інформацію заступнику керівника охорони Януковича на прізвище Іванцов. Іванцов - це активний учасник ворожої резидентури, яка замикається взагалі на код топа агентуриста Єгорова. В нас була раніше така історична реалізація по генералу СБУ Шайтанову. Оце той його Єгоров, який якраз тримав оці агентурні мережі", - розповів Малюк.

За його словами, це все колишні спецпризначенці й один із них Іванцов. Гусаров передавав йому інформацію.

Глава СБУ зазначив, що ці події стосуються 2015-2016 року. В той час Гусаров працював не ав НАБУ, а в іншому правоохоронному органі. Але вже активно співпрацював з ворогом.

"Іванцов був на території РФ, Гусаров передавав йому інформацію Той у відповідь платив йому гроші і є підтверджуючі всі дані. Є переписка про те, що він розуміє, кому він передає інформацію і що той перебуває на ворожої території й відноситься по суті до ворожих спецслужб", - додав Малюк.

За його словами, у 2023 році СБУ вдалося задокументувати окремі ознаки даного складу злочину.

"І на тому етапі, я знову ж таки, будучи щирим та відвертим з керівництвом НАБУ підтягнув їх і ми проговорили цю ситуацію. Я пояснив великі ризики, що його терміново потрібно забирати. Навіть якщо він зараз не передає, то він в режимі так званої консерви - це той, хто працює на ворога, але знаходиться на певній такій вигальмованій фазі", - розповів глава СБУ.

Він додав, що керівники НАБУ його "уважно послухали", а потім самі проводили поліграфи та вживали своїх певних заходів.

"Все призвело до того, що він знищив всі речові докази. Коли з ним почали спілкуватися далі, він сказав, що цього взагалі не було Знову ж таки, я не кидаю каміння в бік керівництва НАБУ. Але це певна ознака того, що вони не є професійними контррозвідниками і їм більше потрібно було в тій ситуації прислухатися до мене, а також до мого заступника генерала Наумюка, який особисто займався даним питанням про те, на якому етапі хтось не передав значення, хтось можливо нехтував", - розповів Малюк.

Він зазначив, що "сталося так, як сталося", але СБУ зібрали всі ці докази й вчора Гусарова затримали.

"Суд сьогодні вивчивши попередні матеріали, також пройняв рішення - 60 діб арешту. І Гусаров наразі уже перебуває під вартою", - додав глава СБУ.