"Він фашист". Зеленський пояснив Африці, чому не хоче розмовляти з Путіним

"Всі були готові сприймати, що закінчення війни повинно бути при повазі до нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу та знайшли масові поховання. Хто готовий говорити з цим маніяком? Тоді ми сказали, прийде час і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити (не будемо - ред.), вибачте, але у нього руки по лікоть в крові, йому все одно", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів. При цьому окупаційні війська захоплюють Запорізьку АЕС та атакують енергетичну інфраструктуру України.

"Нас відключили зимою від світла. Блекауту на цьому континенті не було за 100 років. Останній блекаут був при Гітлеру. Він (Путін - ред.) робить те саме, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж самі, що і в фашистської Німеччини. Він зробив все те саме, тільки Київ не взяв", - додав глава держави.

Зеленський зазначив африканським ЗМІ, що, деокуповуючи українські міста і села, там знаходять масові поховання закатованих українців. Після цього країн, які хотіли б хотіли схилити Україну до переговорів з РФ, стає все менше і менше.

"Бо все менше і менше людей вірили в те, що він (Путін, - ред.) президент, а все більше усвідомлювали, що він просто садист. Зараз зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у ваших державах? Так. Для чого він блокує? Він фашист", - заявив Зеленський.

Переговори РФ та України

Нагадаємо, У перші місяці повномасштабної війни відбулося кілька раундів переговорів української та російської делегацій. Проте вони не дали результату.

Наразі Україна та Росія не ведуть переговорів. Українське керівництво наголошувало, що переговори не почнуться, поки РФ не виведе свої війська.

При цьому президент Володимир Зеленський раніше говорив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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