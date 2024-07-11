Вімблдон: Джоковіч у "дитсадку", а переможниця-2022 з небувалими склали пари 1/2 фіналу

Казахська тенісистка потрапила в компанію з "необстріляними" спортсменками. Із трьох інших півфіналісток жодна ще не перемагала на трав'яному мейджорі.

Утім, суперниця Рибакіної – Барбора Крейчікова з Чехії – знайома з відчуттями від перемоги на турнірах серії "Гренд Слем". У 2021 році вона тріумфувала на French Open. Натомість італійка Ясміне Паоліні цьогоріч дійшла до фіналу "Ролан Гарроса", де поступилася польській тенісистці Ізі Свьонтек. Її опоненткою буде хорватка Донна Векіч.

Усі пари 1/2 фіналу в жіночому одиночному розряді:

Векіч – Паоліні, 11 липня, не раніше 15:30

Крейчікова – Рибакіна, 11 липня, не раніше 17:00

Гучніші імена залишилися в чоловічій сітці. У першому півфіналі нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв (28 років) намагатиметься зупинити чинного переможця Вімблдона Карлоса Алькараса (21) з Іспанії.

Натомість в другому поєдинку 1/2 фіналу 37-річний Джоковіч зустрінеться з італіійцем Лоренцо Музетті, який на 15 років молодший за скандального серба. До речі, балканець потрапив у півфінал без боротьби. Австралієць Алекс Де Мінор знявся з турніру через травму.

Усі пари 1/2 фіналу в чоловічому одиночному розряді: