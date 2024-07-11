UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вімблдон: Джоковіч у "дитсадку", а переможниця-2022 з небувалими склали пари 1/2 фіналу

Фото: Ясміне Паоліні близька до другого фіналу мейджора поспіль (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Усі учасники півфіналів жіночого та чоловічого одиночного розрядів визначилися на Вімблдонському турніру 2024 року. Серед них – семиразовий тріумфатор турніру Новак Джоковіч і чемпіонка дворічної давності Єлена Рибакіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Казахська тенісистка потрапила в компанію з "необстріляними" спортсменками. Із трьох інших півфіналісток жодна ще не перемагала на трав'яному мейджорі.

Утім, суперниця Рибакіної – Барбора Крейчікова з Чехії – знайома з відчуттями від перемоги на турнірах серії "Гренд Слем". У 2021 році вона тріумфувала на French Open. Натомість італійка Ясміне Паоліні цьогоріч дійшла до фіналу "Ролан Гарроса", де поступилася польській тенісистці Ізі Свьонтек. Її опоненткою буде хорватка Донна Векіч.

Усі пари 1/2 фіналу в жіночому одиночному розряді:

  • Векіч – Паоліні, 11 липня, не раніше 15:30
  • Крейчікова – Рибакіна, 11 липня, не раніше 17:00

 

Гучніші імена залишилися в чоловічій сітці. У першому півфіналі нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв (28 років) намагатиметься зупинити чинного переможця Вімблдона Карлоса Алькараса (21) з Іспанії.

Натомість в другому поєдинку 1/2 фіналу 37-річний Джоковіч зустрінеться з італіійцем Лоренцо Музетті, який на 15 років молодший за скандального серба. До речі, балканець потрапив у півфінал без боротьби. Австралієць Алекс Де Мінор знявся з турніру через травму.

Усі пари 1/2 фіналу в чоловічому одиночному розряді:

  • Медвєдєв – Алькарас, 12 липня, не раніше 15:00
  • Музетті – Джоковіч, 12 липня, не раніше 15:00

До слова, напередодні Світоліна в двох сетах поступилася Рибакіній в 1/4 фіналу мейджора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісНовак ДжоковичУимблдон