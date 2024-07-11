Уимблдон: Джокович в "детсаде", а победительница-2022 с небывалыми составили пары 1/2 финала

Казахская теннисистка попала в компанию с "необстрелянными" спортсменками. Из трех других полуфиналисток ни одна еще не побеждала на травяном мэйджоре.

Впрочем, соперница Рыбакиной – Барбора Крейчикова из Чехии – знакома с ощущениями победы на турнирах серии "Грэнд Слэм". В 2021 году она триумфовала на French Open. Зато итальянка Ясмине Паолини в этом году дошла до финала "Ролан Гарроса", где уступила польской теннисистке Иге Свентек. Ее оппоненткой будет хорватка Донна Векич.

Все пары 1/2 финала в женском одиночном разряде:

Векич – Паолини, 11 июля, не ранее 15:30

Крейчикова – Рыбакина, 11 июля, не раньше 17:00

Более громкие имена остались в мужской сетке. В первом полуфинале нейтральный россиянин Даниил Медведев (28 лет) попытается остановить действующего победителя Уимблдона Карлоса Алькараса (21) из Испании.

Во втором же поединке 1/2 финала 37-летний Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который на 15 лет моложе скандального серба. К слову, балканец попал в полуфинал без борьбы. Австралиец Алекс Де Минор снялся с турнира из-за травмы.

Все пары 1/2 финала в мужском одиночном разряде: