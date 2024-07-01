UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вімблдон-2024: Цуренко вилетіла від колишньої росіянки на старті змагань

Фото: Леся Цуренко зачохлила ракетку на Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко програла тенісистці з паспортом Франції Варварі Грачовій у першому раунді Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Грачова – 0:2 (3:6, 1:6)

 

Досвідчена вітчизняна тенісистка непогано розпочала. З набраним на подачі француженки пунктом вона повела з гандикапом (3:1). Утім, доволі швидко розгубила перевагу. Грачова взяла п'ять (!) геймів поспіль і закрила партію на свою користь.

Такий спурт опонентки погасив упевненість Цуренко. Українка програла першу ж власну подачу в другому сеті та дозволила Грачовій отримати стратегічну перевагу. Нею уродженка Московської області скористалася сповна.

Французька тенісистка повністю контролювала перебіг подій та ще до 30-ї хвилини сету дісталася до першого матчболу. Щоправда, Цуренко трохи поопиралася, але не зуміла уникнути розгрому в другій партії та безславного вильоту з трав'яного мейджора.

У наступному колі Грачова зустрінеться з переможницею протистояння українки Даяни Ястремської та аргентинки Наді Подороски. Їхній матч розпочався паралельно, але виявився конкурентнішим. Цуренко ж заробила в Лондоні 60 тисяч фунтів.

 

 

До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісУимблдон