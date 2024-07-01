Уимблдон-2024: Цуренко вылетела от бывшей россиянки на старте соревнований

Украинка Леся Цуренко проиграла теннисистке с паспортом Франции Варваре Грачевой в первом раунде Уимблдонского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины
Цуренко – Грачева – 0:2 (3:6, 1:6)
Опытная отечественная теннисистка неплохо начала. С набранным на подаче француженки пунктом она повела с гандикапом (3:1). Впрочем, довольно быстро растеряла преимущество. Грачева взяла пять (!) геймов подряд и закрыла партию в свою пользу.
Такой спурт оппонентки погасил уверенность Цуренко. Украинка проиграла первую собственную подачу во втором сете и позволила Грачевой получить стратегическое преимущество. Им уроженка Московской области воспользовалась сполна.
Французская теннисистка полностью контролировала ход событий и еще до 30-й минуты сета добралась до первого матчбола. Правда, Цуренко немного посопротивлялась, но не сумела уйти от разгрома во второй партии и бесславного вылета с травяного мэйджора.
В следующем круге Грачева встретится с победительницей противостояния украинки Даяны Ястремской и аргентинки Нади Подороски. Их матч начался параллельно, но оказался более конкурентным. Цуренко же заработала в Лондоне 60 тысяч фунтов.
К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.
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