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Вімблдон-2024: Цуренко вилетіла від колишньої росіянки на старті змагань

Лондон, Понеділок 01 липня 2024 14:13
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Вімблдон-2024: Цуренко вилетіла від колишньої росіянки на старті змагань Фото: Леся Цуренко зачохлила ракетку на Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко програла тенісистці з паспортом Франції Варварі Грачовій у першому раунді Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Грачова – 0:2 (3:6, 1:6)

Досвідчена вітчизняна тенісистка непогано розпочала. З набраним на подачі француженки пунктом вона повела з гандикапом (3:1). Утім, доволі швидко розгубила перевагу. Грачова взяла п'ять (!) геймів поспіль і закрила партію на свою користь.

Такий спурт опонентки погасив упевненість Цуренко. Українка програла першу ж власну подачу в другому сеті та дозволила Грачовій отримати стратегічну перевагу. Нею уродженка Московської області скористалася сповна.

Французька тенісистка повністю контролювала перебіг подій та ще до 30-ї хвилини сету дісталася до першого матчболу. Щоправда, Цуренко трохи поопиралася, але не зуміла уникнути розгрому в другій партії та безславного вильоту з трав'яного мейджора.

У наступному колі Грачова зустрінеться з переможницею протистояння українки Даяни Ястремської та аргентинки Наді Подороски. Їхній матч розпочався паралельно, але виявився конкурентнішим. Цуренко ж заробила в Лондоні 60 тисяч фунтів.

До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.

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