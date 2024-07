Уимблдон-2024: Цуренко вылетела от бывшей россиянки на старте соревнований

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Грачева – 0:2 (3:6, 1:6)

Опытная отечественная теннисистка неплохо начала. С набранным на подаче француженки пунктом она повела с гандикапом (3:1). Впрочем, довольно быстро растеряла преимущество. Грачева взяла пять (!) геймов подряд и закрыла партию в свою пользу.

Такой спурт оппонентки погасил уверенность Цуренко. Украинка проиграла первую собственную подачу во втором сете и позволила Грачевой получить стратегическое преимущество. Им уроженка Московской области воспользовалась сполна.

Французская теннисистка полностью контролировала ход событий и еще до 30-й минуты сета добралась до первого матчбола. Правда, Цуренко немного посопротивлялась, но не сумела уйти от разгрома во второй партии и бесславного вылета с травяного мэйджора.

В следующем круге Грачева встретится с победительницей противостояния украинки Даяны Ястремской и аргентинки Нади Подороски. Их матч начался параллельно, но оказался более конкурентным. Цуренко же заработала в Лондоне 60 тысяч фунтов.

The first win of The Championships 2024 goes to Varvara Gracheva, defeating Lesia Tsurenko 6-3, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/hlnJPncEuD