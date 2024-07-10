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Вімблдон-2024: Світоліна програла Рибакіній чвертьфінал мейджора

Фото: Еліна Світоліна не подолала чвертьфінальну стадію змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася в 1/4 фіналу Вімблдонського турніру представниці Казахстану Єлені Рибакіній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1/4 фіналу, жінки

Рибакіна – Світоліна – 2:0 (6:3, 6:2)

 

 

Суперниці розпочали з обміну брейками. Далі Рибакіна взялася іти нога в ногу з українкою. Щоразу казахська тенісистка намагалася підстерегти помилку Світоліної. Зрештою, свого шансу вона дочекалася у восьмому геймі, взявши "під нуль" подачу опонентки.

Тепер шлях до завершення сету на власну користь був відкритий для Рибакіної. Затягувати партію вона не стала та з другої спроби реалізувала сетбол. Така кінцівка першої партії, вочевидь, повпливала на перебіг подій і в другій.

Казашка впевненіше почувалася на корті та швидко створила гандикап (2:0). Світоліна намагалася триматися поруч із опоненткою та скоротила відрив до мінімуму (2:3). Однак, цей локальний успіх виявився останнім для української тенісистки.

Рибакіна виграла три пункти поспіль. Зокрема, в затяжному сьомому геймі представниця Казахстану дотиснула Світоліну на чужій подачі. Завершила ж матч вона домінантною власною подачею "під нуль". Суперниця Рибакіної в 1/2 фіналу визначиться в протистоянні латвійки Остапенко та чешки Крейчікової.

До слова, напередодні Паоліні в двох сетах розгромила Наварро в півфіналі Вімблдонського турніру.

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ТенісЕліна СвітолінаУимблдон