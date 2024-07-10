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Уимблдон-2024: Свитолина проиграла Рыбакиной четвертьфинал мэйджора

Фото: Элина Свитолина не преодолела четвертьфинальную стадию соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в 1/4 финала Уимблдонского турнира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Рыбакина – Свитолина – 2:0 (6:3, 6:2)

 

 

Соперницы начали с обмена брейками. Дальше Рыбакина принялась идти нога в ногу с украинкой. Каждый раз казахская теннисистка пыталась подкараулить ошибку Свитолиной. В конце концов своего шанса она дождалась в восьмом гейме, взяв "под ноль" подачу оппонентки.

Теперь путь к завершению сета в собственную пользу был открыт для Рыбакиной. Затягивать партию она не стала и со второй попытки реализовала сетбол. Такая концовка первой партии, очевидно, повлияла на ход событий и во второй.

Казашка увереннее чувствовала себя на корте и быстро создала гандикап (2:0). Свитолина пыталась держаться рядом с оппоненткой и сократила отрыв до минимума (2:3). Однако этот локальный успех оказался последним для украинской теннисистки.

Рыбакина выиграла три пункта подряд. В частности, в затяжном седьмом гейме представительница Казахстана дожала Свитолину на чужой подаче. Завершила же матч она доминирующей собственной подачей "под ноль". Соперница Рыбакиной в 1/2 финала определится в противостоянии латышки Остапенко и чешки Крейчиковой.

К слову, накануне Паолини в двух сетах разгромила Наварро в полуфинале Уимблдонского турнира.

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ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон