Вімблдон-2024: Костюк із фантастичним камбеком пробилася в третій раунд змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки

Костюк – Севілл – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

У першій партії ключовим став п'ятий гейм. За рівного рахунку Севілл зуміла взяти подачу українки та здобула стратегічну перевагу. Далі австралійській тенісистці було достатньо не віддати Костюк власних подач. Із цим завданням вона впоралася і вийшла вперед за сетами.

Натомість в другій партії Севілл видала потужний стартовий відрізок. Вона двічі взяла подачі Костюк і впевнено повела в рахунку (3:0). Українська тенісистка, однак, продовжила боротьбу. Вона оформила три брейки у відповідь, але і втратила ще два пункти на власних подачах.

Зрештою, Костюк опинилася в ситуації, де кожен наступний гейм може стати останнім (3:5). Перша ракетка України зуміла вийти з цього становища, взявши два очки поспіль. Далі Севілл оформила черговий брейк, а потім суперниці видали найтриваліший гейм.

Костюк 7 (!) разів була за крок від узяття подачі австралійки, та вона щоразу зрівнювала рахунок. Одного разу Севілл навіть подавала на матч – теж невдало. Коли ж з'ясування взаємин затягнулося на понад 15 хвилин, українка дотиснула опонентку та перевела сет у тай-брейк.

Там Костюк із позитивним імпульс просто "винесла" суперницю. Українська тенісистка набрала чотири пункти поспіль, а після невеликої паузи розгромила Севілл (7:2). Довелося їм грати вирішальну третю партію.

Старт сету був за Костюк. Після вже традиційного обміну брейками вона ще двічі до середини партії взяла подачі австралійської тенісистки (4:1). Шанс завершити поєдинок українка мала вже в дев'ятому геймі, але вирішила приберегти його на власну подачу. Так і сталося в наступному ж геймі, тож Костюк із боєм пройшла в 1/16 фіналу, де зустрінеться з американкою Медісон Кіз.