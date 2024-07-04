ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уимблдон-2024: Костюк с фантастическим камбэком пробилась в третий раунд соревнований

Лондон, Четверг 04 июля 2024 16:17
UA EN RU
Уимблдон-2024: Костюк с фантастическим камбэком пробилась в третий раунд соревнований Фото: Марта Костюк победила в трех сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала волевую победу над австралийкой Дарьей Сэвилл во втором круге Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины

Костюк – Сэвилл – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

В первой партии ключевым стал пятый гейм. При равном счете Сэвилл сумела взять подачу украинки и получила стратегическое преимущество. Далее австралийской теннисистке было достаточно не отдать Костюк собственных подач. С этой задачей она справилась и вышла вперед по сетам.

Во второй партии Сэвилл выдала мощный стартовый отрезок. Она дважды взяла подачи Костюк и уверенно повела в счете (3:0). Украинская теннисистка, однако, продолжила борьбу. Она оформила три ответных брейка, но и потеряла еще два пункта на собственных подачах.

В конце концов Костюк оказалась в ситуации, где каждый следующий гейм может стать последним (3:5). Первая ракетка Украины сумела выйти из этого положения, взяв два очка подряд. Далее Сэвилл оформила очередной брейк, а затем соперницы выдали самый продолжительный гейм.

Костюк 7 (!) раз была в шаге от взятия подачи австралийки, но она каждый раз сравнивала счет. Однажды Севилл даже подавала на матч – тоже неудачно. Когда же выяснение отношений затянулось более чем на 15 минут, украинка дожала оппонентку и перевела сет в тай-брейк.

Там Костюк с положительным импульсом просто "вынесла" соперницу. Украинская теннисистка набрала четыре пункта подряд, а после небольшой паузы разгромила Сэвилл (7:2). Пришлось им играть решающую третью партию.

Старт сета был за Костюк. После уже традиционного обмена брейками, она еще дважды до середины партии взяла подачи австралийской теннисистки (4:1). Шанс завершить поединок у украинки была уже в девятом гейме, но она решила приберечь его на собственную подачу. Так и произошло в следующем же гейме, так что Костюк с боем прошла в 1/16 финала, где встретится с американкой Мэдисон Киз.

К слову, накануне Свитолина победила полячку Линетт в первом круге Уимблдонского турнира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк Уимблдон
NEWS
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция