Уимблдон-2024: Костюк с фантастическим камбэком пробилась в третий раунд соревнований

Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины

Костюк – Сэвилл – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

В первой партии ключевым стал пятый гейм. При равном счете Сэвилл сумела взять подачу украинки и получила стратегическое преимущество. Далее австралийской теннисистке было достаточно не отдать Костюк собственных подач. С этой задачей она справилась и вышла вперед по сетам.

Во второй партии Сэвилл выдала мощный стартовый отрезок. Она дважды взяла подачи Костюк и уверенно повела в счете (3:0). Украинская теннисистка, однако, продолжила борьбу. Она оформила три ответных брейка, но и потеряла еще два пункта на собственных подачах.

В конце концов Костюк оказалась в ситуации, где каждый следующий гейм может стать последним (3:5). Первая ракетка Украины сумела выйти из этого положения, взяв два очка подряд. Далее Сэвилл оформила очередной брейк, а затем соперницы выдали самый продолжительный гейм.

Костюк 7 (!) раз была в шаге от взятия подачи австралийки, но она каждый раз сравнивала счет. Однажды Севилл даже подавала на матч – тоже неудачно. Когда же выяснение отношений затянулось более чем на 15 минут, украинка дожала оппонентку и перевела сет в тай-брейк.

Там Костюк с положительным импульсом просто "вынесла" соперницу. Украинская теннисистка набрала четыре пункта подряд, а после небольшой паузы разгромила Сэвилл (7:2). Пришлось им играть решающую третью партию.

Старт сета был за Костюк. После уже традиционного обмена брейками, она еще дважды до середины партии взяла подачи австралийской теннисистки (4:1). Шанс завершить поединок у украинки была уже в девятом гейме, но она решила приберечь его на собственную подачу. Так и произошло в следующем же гейме, так что Костюк с боем прошла в 1/16 финала, где встретится с американкой Мэдисон Киз.