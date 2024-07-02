Вімблдон-2024: Калініна безвольно поступилася нейтральній росіянці

Українка Ангеліна Калініна програла російській тенісистці Еліні Аванесян у першому колі Вімблдонського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки
Калініна – Аванесян – 0:2 (2:6, 3:6)
Принципове протистояння опонентки розпочали з обміну брейками. Та далі ініціативою завоводіла Аванесян. Вона ще двічі взяла подачі Калініної та завершила стартовий сет на власну користь за 31 хвилину.
За схожим сценарієм минула й друга партія. Щоправда, спершу нейтральна спортсменка оформила два брейки та пішла у відрив (4:1). У восьмому геймі українська тенісистка відповіла Аванесян взаємністю, але вже в наступному росіянка закрила і сет, і матч.
У наступному колі кривдниця Калініної зустрінеться зі співвітчизницею Людмілою Самсоновою. Матч запланований на 4 липня. Українка ж завершила виступи на мейджорі, поклавши на банківський рахунок 60 тисяч фунтів.
Раніше українка Байндль зачохлила ракетку після першого раунду змагань. Вона в двох сетах поступилася німкені Зігемунд. Наразі в 1/32 фіналу пробилися три співвітчизниці Калініної та Байндль – Ястремська, Костюк і Стародубцева.
До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.
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