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Уимблдон-2024: Калинина безвольно уступила нейтральной россиянке

Фото: Ангелина Калинина потерпела неудачу в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина проиграла российской теннисистке Элине Аванесян в первом круге Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Калинина – Аванесян – 0:2 (2:6, 3:6)

 

Принципиальное противостояние оппонентки начали с обмена брейками. Но дальше инициативой завоевала Аванесян. Она еще дважды взяла подачи Калининой и завершила стартовый сет в свою пользу за 31 минуту.

По схожему сценарию прошла и вторая партия. Правда, сначала нейтральная спортсменка оформила два брейка и ушла в отрыв (4:1). В восьмом гейме украинская теннисистка ответила Аванесян взаимностью, но уже в следующем россиянка закрыла и сет, и матч.

В следующем круге обидчица Калининой встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Матч запланирован на 4 июля. Украинка же завершила выступления на мэйджоре, положив на банковский счет 60 тысяч фунтов.

Ранее украинка Байндль зачехлила ракетку после первого раунда соревнований. Она в двух сетах уступила немке Зигемунд. В данный момент в 1/32 финала пробились три соотечественницы Калининой и Байндль – Ястремская, Костюк и Стародубцева.

К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.

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