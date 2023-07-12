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Вімблдон-2023: Жабер вибила чинну переможницю, Сабаленко здолала Кіз

Фото: Онс Жабер здобула вольову перемогу (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Туніска Онс Жабер і білоруська тенісистка Аріна Сабаленко здобули перемоги в чвертьфіналі Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2023, жінки, 1/4 фіналу

Кіз – Сабаленко – 0:2 (2:6, 4:6)

Жабер – Рибакіна – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

Білоруска проклала шлях до перемоги в першому ж геймі. Затяжний розіграш на подачі американки Кіз Сабаленко з третьої спроби зуміла завершити брейком. Ще один набраний пункт на подачі суперниці в п'ятому геймі фактично поклав сет до кишені другої ракетки світу.

Значно конкурентнішою виявилася друга партія. Спершу опонентки грали на рівних, а згодом Кіз навіть вирвалася вперед із брейком (4:2). Утім, цей локальний успіх виявився останнім для представниці США. Сабаленко швидко оформила два брейки та з другої спроби на власній подачі завоювала місце у півфіналі.

Натомість Жабер у протистоянні з казашкою Рибакіною двічі обмінялися брейками. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там вони теж ішли нога в ногу. Однак, у кінцівці чинна переможниця Вімблдона таки дотиснула тенісистку з Тунісу та повела за сетами.

У другій партії Жабер і Рибакіна зосередилися на власних подачах. Так тривало до десятого гейму. А там туніска вхопилася за можливість скористатися помилками казашки та завдяки брейку здобула вирішальне очко. У третьому сеті тунісці вдалося взяти пункт на подачі Рибакіної значно раніше.

Вирішальним же став шостий гейм. Жабер зуміла знову використати огріхи в грі казахської тенісистки та оформила другий брейк. А потім оперативно закрила сет і матч на власній подачі. У рамках 1/2 фіналу Сабаленко та Жабер зіграють між собою.

До слова, напередодні Світоліна несподівано здолала Свьонтек у чвертьфіналі Вімблдона-2023.

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