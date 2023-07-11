Світоліна сенсаційно переграла Свьонтек у чвертьфіналі Вімблдона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2023, жінки, 1/4 фіналу

Свьонтек – Світоліна – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Прогнозовано зустріч розпочалася під контролем першої ракетки світу. Свьонтек із брейком швидко створила гандикап (2:0). Утім, в плани українки не входило здаватися. Вона блискавично відповіла польці двома очками поспіль і повернулася до гри.

Фаворитка, однак, знову перемогла на подачі Світоліної. Та вітчизняна тенісистка надалі трималася поруч із суперницею. Як наслідок, змогла шокувати Свьонтек в ендшпілі партії. Коли рахунок став 4:5 на користь польки, Світоліна шокувала найсильнішу тенісистку планети трьома виграними геймами, а з ними і сетом.

Друга партія стартувала на рівних. До середини сету опонентки встигли обмінятися брейками та загострили боротьбу до максимуму (4:4). У дев'ятому ж геймі українка відіграла брейк-пойнт Свьонтек і наблизилася до перемоги на відстань очка. Проте, польська тенісистка виграла власну подачу "під нуль".

Світоліна не без труднощів відповіла на власній подачі. Зокрема, оформила і перший у поєдинку ейс – у 23-му (!) геймі. Тим не менше, справа дійшла до тай-брейку. Там українка змусила Свьонтек двічі помилитися на початку та зі ще одним ейсом повела 4:1. Але полька відігралася і з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

У третій партії ініціативу захопила Світоліна. Українка сповна скористалася помилками першої ракетки світу з ударами праворуч і зуміла оформити два брейки до екватора сету (4:1). Далі більше. З двома ейсами найтитулованіша вітчизняна тенісистка в історії взяла ще й свою подачу. А згодом своїм геймом завершила сет і матч.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з Маркетою Вондроушовою. Чешка в чвертьфінальному поєдинку здолала Джессіку Пегулу в трьох сетах (6:4, 2:6, 6:4). Матч, який для українки буде другим на стадії 1/2 фіналу в Лондоні, відбудеться 13 липня.