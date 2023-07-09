Вімблдон-2023: Цуренко програла четвертій ракетці світу в 1/8 фіналу

Вімблдон-2023, жінки, 1/8 фіналу

Пегула – Цуренко – 2:0 (6:1, 6:3)

Американка відмінно провела старт зустрічі. Вона шокувала Цуренко потужною грою з перших розіграшів. Із двома брейками Пегула за якихось 20 хвилин уже вела 5:0. Українка навіть на власних подачах не могла нав'язати конкуренцію тенісистці зі Штатів.

Розмочити рахунок Цуренко спромоглася лише в шостому геймі. Вона відіграла сет-пойнт Пегули та після того, як рахунок втретє став рівним таки дотиснула опонентку. Успіх став локальним. У наступному ж геймі американка закрила партію за 28 хвилин.

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Щоправда, цього разу вітчизняна тенісистка змогла взяти пункт значно раніше – в третьому геймі. Далі більше. Після двох програних власних подач Цуренко несподівано оформила брейк у сьомому геймі та скоротила відставання від Пегули (3:5). Героїчно українка билася і в наступному, але після двох відіграних матч-пойнтів таки зачохлила ракетку.

У наступному раунді американка зустрінеться з Маркетою Вондроушовою з Чехії. На шляху в чвертьфінал вона здолала американку Стернс, росіянку Кудерметову, хорватку Векіч і співвітчизницю Боузкову. Пегула ще ніколи не виступала в чвертьфіналі Вімблдона.