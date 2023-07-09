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Уимблдон-2023: Цуренко проиграла четвертой ракетке мира в 1/8 финала

Фото: Леся Цуренко покинула третий мэйджор 2023-го (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение от Джессики Пегулы в четвертом раунде Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/8 финала

Пегула – Цуренко – 2:0 (6:1, 6:3)

Американка отлично провела старт встречи. Она шокировала Цуренко мощной игрой с первых розыгрышей. С двумя брейками Пегула каких-то 20 минут спустя уже вела 5:0. Украинка даже на собственных подачах не могла навязать конкуренцию теннисистке из Штатов.

Размочить счет Цуренко смогла только в шестом гейме. Она отыграла сет-пойнт Пегулы и после того, как счет в третий раз стал ровным, дожала оппонентку. Успех стал локальным. В следующем же гейме американка закрыла партию за 28 минут.

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Правда, в этот раз отечественная теннисистка смогла взять пункт гораздо раньше – в третьем гейме. Дальше больше. После двух проигранных собственных подач Цуренко неожиданно оформила брейк в седьмом гейме и сократила отставание от Пегулы (3:5). Героически украинка сражалась и в следующем, но после двух отыгранных матч-пойнтов таки зачехлила ракетку.

В следующем раунде американка встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии. По пути в четвертьфинал она одолела американку Стернс, россиянку Кудерметову, хорватку Векич и соотечественницу Боузкову. Пегула еще никогда не выступала в четвертьфинале Уимблдона.

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