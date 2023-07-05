Українка Костюк вибила представницю топ-10 рейтингу на Вімблдоні-2023

Друга ракетка України Марта Костюк із перемоги над гречанкою Марією Саккарі стартувала на Вімблдонському турнірі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2023, жінки, 1/64 фіналу

Саккарі – Костюк – 1:2 (6:0, 5:7, 2:6)

Дебют зустрічі, що кілька разів переривався звичним англійським дощем, українська тенісистка провела невдало. Костюк припустилася чималої кількості помилок у першому сеті, віддала суперниці три власних подачі та програла партію "під нуль" за 27 хвилин.

Утім, із початком другого сету молода киянка нав'язала Саккарі конкуренцію. Опонентки йшли на рівних до середини сету та двічі обмінялися брейками. Та за рахунку 5:5 Костюк остаточно перехопила ініціативу. Вона взяла ще одне очко на подачі гречанки, уникла тай-брейку та вирівняла становище.

Від третього сету глядачі чекали справжньої битви. Однак, українка більше не дозволила Саккарі претендувати на перемогу. Завдяки двом брейкам вона блискавично вийшла на рубіж 4:1. Далі було достатньо вдало зіграти на власних подачах. Із цим завданням Костюк впоралася і здобула перемогу.

У наступному раунді українська тенісистка гратиме проти переможниці пари Ріск – Бадоса. Костюк повторила найкраще досягнення на трав'яному мейджорі. Вона виходила в другий раунд турніру в двох попередніх сезонах.