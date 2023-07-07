Вімблдон-2023: Світоліна та Цуренко пробилися в 1/8 фіналу турніру

Вімблдон-2023, жінки, 1/16 фіналу

Цуренко – Богдан – 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

Світоліна – Кенін – 2:0 (7:6, 6:2)

Досвідчена Цуренко здолала румунку Богдан у трьох сетах. Під контролем останньої минув перший сет. Із двома брейками вона на екваторі партії повела 4:1. Українка, однак, змогла відігратися. Проте, румунська тенісистка таки дотиснула Цуренко. Та взялася до справи в другому сеті.

Вітчизняна тенісистка класно розпочала та швидко створила гандикап (4:0). Утім, Богдан змогла скоротити відрив до мінімуму завдяки двом брейкам. Проте, зупинити поступ Цуренко не змогла. Зате вирішальна партія стала повною драмою і завершилася тай-брейком. Ще й рекордним – українка вирвала перемогу після 38-ми (!) розіграшів.

Значно легше склався матч для Світоліної. Так, у першому сеті титулованій українській тенісистці довелося зіграти тай-брейк. Але тут екс-третя ракетка світу впоралася з опором американки Кенін значно швидше.

У другій же партії боротьби взагалі не вийшло. Представниця США спромоглася виграти лише два гейми та за якихось 29 хвилин подарувала Світоліній путівку в наступний раунд. Ще й програла фінальний гейм "під нуль".

Суперником Світоліної у четвертому колі Вімблдона буде нейтральна білоруска Азаренка. Українка ще жодного разу її не перемагала. Натомість Цуренко дісталася четверта сіяна на мейджорі американка Пегула. Обидва поєдинки зіграють 9 липня.