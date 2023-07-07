Уимблдон-2023: Свитолина и Цуренко пробились в 1/8 финала турнира

Уимблдон-2023, женщины, 1/16 финала

Цуренко – Богдан – 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

Свитолина – Кенин – 2:0 (7:6, 6:2)

Опытная Цуренко одолела румынку Богдан в трех сетах. Под контролем последней прошел первый сет. С двумя брейками она на экваторе партии повела 4:1. Украинка, однако, смогла отыграться. Тем не менее, румынская теннисистка все-таки дожала Цуренко. Но та взялась за дело во втором сете.

Отечественная теннисистка классно начала и быстро создала гандикап (4:0). Впрочем, Богдан смогла сократить отрыв до минимума благодаря двум брейкам. Однако остановить продвижение Цуренко не смогла. Зато решающая партия стала полной драмой и завершилась тай-брейком. Еще и рекордным – украинка вырвала победу после 38-ми (!) розыгрышей.

Гораздо легче сложился матч для Свитолиной. Да, в первом сете титулованной украинской теннисистке пришлось сыграть тай-брейк. Но здесь экс-третья ракетка мира справилась с сопротивлением американки Кенин гораздо быстрее.

В свою очередь во второй же партии борьбы вообще не получилось. Представительница США смогла выиграть всего два гейма и за каких-то 29 минут подарила Свитолиной путевку в следующий раунд. Еще и проиграла финальный гейм "под ноль".

Соперником Свитолиной в четвертом круге Уимблдона будет нейтральная белоруска Азаренко. Украинка еще ни разу ее не побеждала. Цуренко же досталась четвертая сеянная на мэйджоре американка Пегула. Оба поединка сыграют 9 июля.